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Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:25

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler? Üniversitelilere İŞKUR Desteği!

Çalışma fırsatı arayan üniversite öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programı okulların açılmasıyla gündeme geldi. Kampüs içinde deneyim kazanmak hem de gelir elde etmek isteyen öğrenciler, açılan kontenjanları takip ediyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler? İşte, 2026-2027 dönemi başvuru süreci ve katılım koşulları...

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler? Üniversitelilere İŞKUR Desteği!
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Üniversiteler ile İŞKUR iş birliğinde yürütülen programda, başvuru tarihleri ve kontenjanlar her okul için ayrı ayrı duyuruluyor. Programa dahil olmak isteyenlerin ise öğrencilik durumu ve hane geliri başta olmak üzere belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İŞKUR Gençlik Programı için üniversitelerden yeni duyurular gelmeye başladı. Son olarak Kayseri Üniversitesi, 28 Eylül'de yayımladığı bilgilendirmeyle öğrencilerin taşıması gereken katılım koşullarını paylaştı.

Devlet üniversiteleri, kendilerine ayrılan kontenjanlar ve İŞKUR ile hazırladıkları program doğrultusunda ilanlarını ayrı ayrı yayımlıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Programa dahil olamak isteyen öğrenciler, İŞKUR'un elektronik başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversitelerin duyurularında yer alan program numarası ile ilgili ilan seçilerek başvuru tamamlanacak. İşlemler için genclik.iskur.gov.tr adresi kullanılabilecek.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel koşullar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı bulunmak,
  • Programın düzenlendiği devlet üniversitesinde aktif öğrenci olmak,
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • Başvuru öncesindeki son bir aylık döneme ilişkin sigortalılık şartını sağlamak,
  • Aynı hanede yaşayanların aylık toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını aşmaması,
  • İŞKUR'un diğer aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.
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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı verilecek. Haftada en fazla üç gün ve günlük 7,5 saat esasına göre düzenlenen uygulamada aylık ödeme, öğrencinin fiilen görev aldığı gün sayısı üzerinden hesaplanacak.

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler? Üniversitelilere İŞKUR Desteği!
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