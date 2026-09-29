İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler? Üniversitelilere İŞKUR Desteği!

Üniversiteler ile İŞKUR iş birliğinde yürütülen programda, başvuru tarihleri ve kontenjanlar her okul için ayrı ayrı duyuruluyor. Programa dahil olmak isteyenlerin ise öğrencilik durumu ve hane geliri başta olmak üzere belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İŞKUR Gençlik Programı için üniversitelerden yeni duyurular gelmeye başladı. Son olarak Kayseri Üniversitesi, 28 Eylül'de yayımladığı bilgilendirmeyle öğrencilerin taşıması gereken katılım koşullarını paylaştı.
Devlet üniversiteleri, kendilerine ayrılan kontenjanlar ve İŞKUR ile hazırladıkları program doğrultusunda ilanlarını ayrı ayrı yayımlıyor.
Programa dahil olamak isteyen öğrenciler, İŞKUR'un elektronik başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversitelerin duyurularında yer alan program numarası ile ilgili ilan seçilerek başvuru tamamlanacak. İşlemler için genclik.iskur.gov.tr adresi kullanılabilecek.
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Başvuru yapacak adaylarda aranan temel koşullar şöyle:
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı verilecek. Haftada en fazla üç gün ve günlük 7,5 saat esasına göre düzenlenen uygulamada aylık ödeme, öğrencinin fiilen görev aldığı gün sayısı üzerinden hesaplanacak.