İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler? Üniversitelilere İŞKUR Desteği!

Üniversiteler ile İŞKUR iş birliğinde yürütülen programda, başvuru tarihleri ve kontenjanlar her okul için ayrı ayrı duyuruluyor. Programa dahil olmak isteyenlerin ise öğrencilik durumu ve hane geliri başta olmak üzere belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.