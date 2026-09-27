İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 2026 İŞKUR Gençlik Programı Gündemde!

İŞKUR Gençlik Programı son durum gelişmeleri gündeme geldi. Böylece hem kampüs içerisinde tecrübe kazanmayı hem de gelir elde etmeyi sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi ve şartları, öğrencilerin yakın takibinde yer aldı.
İŞKUR Gençlik Programı için ortak başvuru takvimi yayınlanmıyor. Ancak genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyuruluyor.
Bu nedenle öğrencilerin hem üniversitelerinin resmi duyurularını hem de İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan ilanları takip etmesi önem taşıyor.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Öğrenciler İŞKUR e-Şube'ye giriş yaptıktan sonra açılan programları görüntüleyerek kendi üniversitelerine uygun ilan üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanabilir.
Ancak açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
-Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
Geçtiğimiz dönem adaylara katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödenmiştir. Ancak 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yeni dönem harçlık ücreti henüz açıklanmadı.