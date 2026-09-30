İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2026 İŞKUR Gençlik Programı gündemde!

2026-2027 yeni akademik yıl ile birlikte yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin odağında, İŞKUR Gençlik Programı ilanları yer aldı. Böylece hem kampüs içerisinde tecrübe kazanmayı hem de gelir elde etmeyi sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi ve şartları, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor.
İŞKUR Gençlik Programı için ortak başvuru takvimi yayınlanmıyor. Ancak genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyuruluyor.
Bu nedenle öğrencilerin hem üniversitelerinin resmi duyurularını hem de İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip etmesi önem taşıyor.
Adaylar, İŞKUR Gençlik Programı başvurularını online olarak yapabilecek. Programa dahil olamak isteyen öğrenciler, İŞKUR'un elektronik başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversitelerin duyurularında yer alan program numarası ile ilgili ilan seçilerek başvuru tamamlanacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
-Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanabilir.
Ancak açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.
2026 dönemi için adaylara katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödenmektedir. Haftada en fazla üç gün ve günlük 7,5 saat esasına göre düzenlenen uygulamada aylık ödeme, öğrencinin fiilen görev aldığı gün sayısı üzerinden hesaplanacak.