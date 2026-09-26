İŞKUR Gençlik Programı başvurusu: 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yeni dönem başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Üniversitelerin ilanları yayımlandığında gerekli koşulları karşılayan öğrenciler, başvurularını İŞKUR'un online platformları üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların yüz yüze ya da posta aracılığıyla kabul edilmediği belirtilirken, 2026-2027 dönemine ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor.
İŞKUR Gençlik Programı için başvuru tarihleri üniversitelere ve açılan programlara göre değişiklik gösteriyor. 2026 yılına yönelik tüm üniversiteleri kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz bulunmuyor.
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR tarafından yayımlanan güncel ilanları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Önceki eğitim döneminde bazı üniversitelerde başvurular ekim ve kasım aylarında alınmıştı.
İŞKUR Gençlik Programı'na devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler başvurabiliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa dahil olabilirken, açık öğretim ve uzaktan eğitim alan öğrenciler kapsam dışında tutuluyor.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.
Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, program kapsamında belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ilgili üniversite tarafından ilan edilecek.