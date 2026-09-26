İŞKUR Gençlik Programı başvurusu: 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru tarihleri üniversitelere ve açılan programlara göre değişiklik gösteriyor. 2026 yılına yönelik tüm üniversiteleri kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz bulunmuyor.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR tarafından yayımlanan güncel ilanları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Önceki eğitim döneminde bazı üniversitelerde başvurular ekim ve kasım aylarında alınmıştı.