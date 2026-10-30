İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 asil ve yedek isim listesi sorgulama!

2026-2027 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitelerde belirlenen kontenjanlara öğrenci yerleştirme işlemleri yürütülüyor. Kura çekimlerinin ardından asil listede yer alan öğrenciler için belge teslimi aşaması başlayacak. Üniversitelerin belirlediği takvimler öğrenciler tarafından araştırılıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok üniversitede noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları, asil ve yedek aday listelerini resmi internet sitelerinde yayımladı.
Başvuru ve kura takvimleri üniversitelere göre değiştiğinden bazı öğrenciler isim listelerini sorgulayabilirken bazılarının ise kura çekimlerini beklemesi gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, öğrencilerin başvuru yaptıkları üniversitelerin resmi internet sitelerindeki duyurular bölümünden bakabilirler. Noter kurası tamamlanan üniversiteler, asil ve yedek aday listelerini PDF dosyası veya sonuç bağlantısı şeklinde öğrencilerle paylaşıyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Anadolu Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kura çekimiyle 1.278 asil ve 4.100 yedek katılımcı adayı belirledi. Anadolu Üniversitesi ise 1.189 asil ve 120 yedek adayın belirlendiği noter kurasının tamamlandığını duyurdu. ODTÜ ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de asil ve yedek listelerini ilan ederek öğrencilerin sonuçlarına ulaşmasını sağladı.
Evrakların teslimi ve son başvuru günü her üniversitenin kendi duyurusunda belirtiliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde asil adaylar belgelerini 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi sisteme yükleyebilecek. Gazi Üniversitesinde son evrak yükleme tarihi 2 Kasım saat 17.00 olarak açıklanırken Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde belge işlemleri 4-7 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ise asil adayların evraklarını 30 Ekim, 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde saat 17.00'ye kadar teslim etmelerini istedi.