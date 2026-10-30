İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 asil ve yedek isim listesi sorgulama!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok üniversitede noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları, asil ve yedek aday listelerini resmi internet sitelerinde yayımladı.

Başvuru ve kura takvimleri üniversitelere göre değiştiğinden bazı öğrenciler isim listelerini sorgulayabilirken bazılarının ise kura çekimlerini beklemesi gerekiyor.