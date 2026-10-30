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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:27

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 asil ve yedek isim listesi sorgulama!

İŞKUR Gençlik Programı'nda kura heyecanı yaşanıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, asil ve yedek isim listelerinde yer alıp almadıklarını öğrenmek için üniversitelerinden gelecek duyuruları takip ediyor. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listeleri nereden sorgulanır?

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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 asil ve yedek isim listesi sorgulama!
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2026-2027 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitelerde belirlenen kontenjanlara öğrenci yerleştirme işlemleri yürütülüyor. Kura çekimlerinin ardından asil listede yer alan öğrenciler için belge teslimi aşaması başlayacak. Üniversitelerin belirlediği takvimler öğrenciler tarafından araştırılıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında birçok üniversitede noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları, asil ve yedek aday listelerini resmi internet sitelerinde yayımladı.

Başvuru ve kura takvimleri üniversitelere göre değiştiğinden bazı öğrenciler isim listelerini sorgulayabilirken bazılarının ise kura çekimlerini beklemesi gerekiyor.

2026-2027 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, öğrencilerin başvuru yaptıkları üniversitelerin resmi internet sitelerindeki duyurular bölümünden bakabilirler. Noter kurası tamamlanan üniversiteler, asil ve yedek aday listelerini PDF dosyası veya sonuç bağlantısı şeklinde öğrencilerle paylaşıyor.

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2026-2027 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARINI YAYIMLAYAN ÜNİVERSİTELER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Anadolu Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kura çekimiyle 1.278 asil ve 4.100 yedek katılımcı adayı belirledi. Anadolu Üniversitesi ise 1.189 asil ve 120 yedek adayın belirlendiği noter kurasının tamamlandığını duyurdu. ODTÜ ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de asil ve yedek listelerini ilan ederek öğrencilerin sonuçlarına ulaşmasını sağladı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONRASI BELGE TESLİMİ NE ZAMAN?

Evrakların teslimi ve son başvuru günü her üniversitenin kendi duyurusunda belirtiliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde asil adaylar belgelerini 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi sisteme yükleyebilecek. Gazi Üniversitesinde son evrak yükleme tarihi 2 Kasım saat 17.00 olarak açıklanırken Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde belge işlemleri 4-7 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ise asil adayların evraklarını 30 Ekim, 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde saat 17.00'ye kadar teslim etmelerini istedi.

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