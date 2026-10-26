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Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:47

İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi: İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Programı'nda kura heyecanı başladı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin belirlediği tarihlerde yapılacak çekilişlerle asil ve yedek aday listelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama ayrıntıları...

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İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi: İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?
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Üniversitede okurken gelir elde etmek isteyen binlerce öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı'na başvurdu. Şimdi sıra, programa kimlerin katılacağını belirleyecek kura çekilişlerine geldi. Her üniversitenin takvimi farklı olduğu için öğrenciler kendi okullarından yapılacak duyuruları takip ediyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitelerde noter kura çekimleri başladı. Bazı üniversitelerde asil ve yedek adaylar belirlenirken diğerlerinde çekilişler ekim ayının son günleri ve kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Her üniversite, kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda başvuru ve çekiliş takvimini ayrı ayrı duyuruyor.

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE KURA TAKVİMİ

Üniversitelerin yayımladığı duyurularla birlikte kura tarihleri de belli olmaya başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı çekilişler, noter huzurunda yapılarak asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak.

Açıklanan İŞKUR Gençlik Programı kura tarihleri şöyle:

Selçuk Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.00

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.30

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.30

Bartın Üniversitesi: 27 Ekim, saat 11.00

Gazi Üniversitesi: 27 Ekim, saat 14.00

Giresun Üniversitesi: 2 Kasım, saat 10.00-12.00

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 3 Kasım, saat 10.00

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 4 Kasım, saat 10.00

Kayseri Üniversitesi: 4 Kasım

Trakya Üniversitesi: 4 Kasım, saat 14.00

Trabzon Üniversitesi: 4 Kasım, saat 14.00

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Programa başvuran öğrenciler, kura sonuçlarını öğrenmek için öncelikle kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilecek. Üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları ile ilgili birimleri, çekilişin ardından asil ve yedek aday listelerini yayımlayacak.

Bazı üniversiteler kura çekimlerini YouTube ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacak.

KURADA ADI ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Çekilişte asil listeye giren öğrencilerin, üniversitelerinin belirlediği tarihlerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

Üniversite duyurularında talep edilen belgeler arasında şunlar bulunuyor:

Kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi

Adli sicil kaydı

İkametgâh belgesi

Aynı hanede yaşayan kişileri gösteren belge

SGK hizmet dökümü

Hane gelirini gösteren belgeler

Öğrenciye ait banka IBAN bilgisi

İlgili üniversitenin talep ettiği diğer evraklar

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılmaya hak kazanan öğrencilere günlük 1.375 TL ödeme yapılacak. Program haftada en fazla 3 gün ve günlük 7,5 saat üzerinden uygulanacak.

Ödeme örnekleri şöyle:

  • 5 gün katılım: 6.875 TL
  • 10 gün katılım: 13.750 TL
  • 14 gün katılım: 19.250 TL

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İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi: İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?
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