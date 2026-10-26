İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi: İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Üniversitede okurken gelir elde etmek isteyen binlerce öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı'na başvurdu. Şimdi sıra, programa kimlerin katılacağını belirleyecek kura çekilişlerine geldi. Her üniversitenin takvimi farklı olduğu için öğrenciler kendi okullarından yapılacak duyuruları takip ediyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitelerde noter kura çekimleri başladı. Bazı üniversitelerde asil ve yedek adaylar belirlenirken diğerlerinde çekilişler ekim ayının son günleri ve kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Her üniversite, kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda başvuru ve çekiliş takvimini ayrı ayrı duyuruyor.
Üniversitelerin yayımladığı duyurularla birlikte kura tarihleri de belli olmaya başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı çekilişler, noter huzurunda yapılarak asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak.
Açıklanan İŞKUR Gençlik Programı kura tarihleri şöyle:
Selçuk Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.00
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.00
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.30
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 27 Ekim, saat 10.30
Bartın Üniversitesi: 27 Ekim, saat 11.00
Gazi Üniversitesi: 27 Ekim, saat 14.00
Giresun Üniversitesi: 2 Kasım, saat 10.00-12.00
Karadeniz Teknik Üniversitesi: 3 Kasım, saat 10.00
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 4 Kasım, saat 10.00
Kayseri Üniversitesi: 4 Kasım
Trakya Üniversitesi: 4 Kasım, saat 14.00
Trabzon Üniversitesi: 4 Kasım, saat 14.00
Programa başvuran öğrenciler, kura sonuçlarını öğrenmek için öncelikle kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilecek. Üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları ile ilgili birimleri, çekilişin ardından asil ve yedek aday listelerini yayımlayacak.
Bazı üniversiteler kura çekimlerini YouTube ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacak.
Çekilişte asil listeye giren öğrencilerin, üniversitelerinin belirlediği tarihlerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor.
Üniversite duyurularında talep edilen belgeler arasında şunlar bulunuyor:
Kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi
Adli sicil kaydı
İkametgâh belgesi
Aynı hanede yaşayan kişileri gösteren belge
SGK hizmet dökümü
Hane gelirini gösteren belgeler
Öğrenciye ait banka IBAN bilgisi
İlgili üniversitenin talep ettiği diğer evraklar
İŞKUR Gençlik Programı'na katılmaya hak kazanan öğrencilere günlük 1.375 TL ödeme yapılacak. Program haftada en fazla 3 gün ve günlük 7,5 saat üzerinden uygulanacak.
Ödeme örnekleri şöyle: