İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi: İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitelerde noter kura çekimleri başladı. Bazı üniversitelerde asil ve yedek adaylar belirlenirken diğerlerinde çekilişler ekim ayının son günleri ve kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Her üniversite, kendisine ayrılan kontenjan doğrultusunda başvuru ve çekiliş takvimini ayrı ayrı duyuruyor.