İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? 2026-2027 kura sonuçları ve isim listeleri!

Kura çekimlerini tamamlayan üniversiteler, İŞKUR Gençlik Programı sonuç duyurularını peş peşe paylaşmaya başladı. Bazı üniversitelerde listeler erişime açılırken diğerlerinde açıklamalar bekleniyor. Programa başvuran öğrenciler ise sonuçlarını hangi ekrandan öğreneceklerini araştırıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında bazı üniversiteler kura sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından asil ve yedek adayların yer aldığı listeler, üniversitelerin resmi internet sitelerinde yayımlanmaya başladı.
Öğrencilerin sonuçlarını öğrenmek için başvuru yaptıkları üniversitenin duyurular bölümünü kontrol etmesi gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler, üniversitelerinin duyurular bölümünde yayımlanan İŞKUR Gençlik Programı sonuç başlığına girerek asil ve yedek listeleri görüntüleyebiliyor. Listeler PDF veya benzeri dosya biçimlerinde paylaşılabiliyor.
28 Ekim 2026 itibarıyla birçok üniversite, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirdiği noter kura çekimlerinin sonuçlarını duyurdu. Açıklanan listelerde asil adayların yanı sıra kontenjan boşalması durumunda değerlendirilecek yedek öğrenciler de bulunuyor.
Kura sonuçlarını yayımlayan üniversitelerden bazıları şöyle:
Anadolu Üniversitesi: 27 Ekim'de 1.189 asil ve 120 yedek adayın belirlendiği kura sonuçlarını duyurdu.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 1.278 asil ve 4.100 yedek adayın bulunduğu listeleri erişime açtı.
Gazi Üniversitesi: 27 Ekim'de kura sonuçlarını yayımlayarak asil adaylardan istenecek belgeleri açıkladı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): Asil ve yedek aday listelerini Personel Daire Başkanlığının duyurular bölümünde paylaştı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 27 Ekim'de yapılan noter kurasının ardından sonuç dosyasını yayımladı.
Amasya Üniversitesi: 23 Ekim'de gerçekleştirilen çekilişin asil aday listesini duyurdu.
Listede yer almayan üniversitelerde de kura takvimi devam ediyor. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını esas alması gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı'na başvuran öğrenciler, İŞKUR'un e-Şube hizmetlerine e-Devlet kimlik doğrulamasıyla giriş yaparak başvuru bilgilerini kontrol edebiliyor. Ancak asil ve yedek adayların açıklandığı kura sonuçları için üniversitelerin resmi duyuruları esas alınıyor.
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Belge teslim tarihleri üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, asil adayların evraklarını 28 Ekim saat 11.00 ile 1 Kasım saat 23.59 arasında çevrim içi sisteme yüklemesini istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde ise belge işlemleri için 4-7 Kasım tarihleri belirlendi.
Öğrencilerden kimlik, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah ve SGK kayıtları gibi belgeler talep edilebiliyor. İstenen evrakların üniversitenin duyurusuna göre değişebiliyor.
Bazı kurumlarda sonuç listeleri yayımlanırken diğerlerinde noter çekilişleri kasım ayının ilk günlerinde gerçekleştirilecek. Örneğin Giresun Üniversitesi, kura çekimini 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yapacağını ve sonuçları 3 Kasım Salı günü açıklayacağını duyurdu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi ise 3 Kasım'da kura çekimi yapmayı, 5 Kasım'da sonuçları yayımlamayı planlıyor.