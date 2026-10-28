İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? 2026-2027 kura sonuçları ve isim listeleri!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ASİL LİSTEDE ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Belge teslim tarihleri üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, asil adayların evraklarını 28 Ekim saat 11.00 ile 1 Kasım saat 23.59 arasında çevrim içi sisteme yüklemesini istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde ise belge işlemleri için 4-7 Kasım tarihleri belirlendi.

Öğrencilerden kimlik, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah ve SGK kayıtları gibi belgeler talep edilebiliyor. İstenen evrakların üniversitenin duyurusuna göre değişebiliyor.