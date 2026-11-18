Edinilen bilgiye göre her iki kazada İslahiye ilçesi biberli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 UJ 9266 plakalı hafif ticari araç ile 59 AEY 258 plakalı tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİNCİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI



Biberli kavşağı yakınlarındaki ikinci kazada ise, M.Y. (76) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan römorka çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.