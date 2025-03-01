İslam dünyasında ilk teravih coşkusu yaşandı

İslam dünyası, Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti. Oruç ayının ilk teravih namazı ülkemizde olduğu gibi İslam dünyasının tamamında huzur içinde eda edildi. Rahmet ve bereket ayını karşılamanının manevi hazzını tatmak isteyen Müslümanlar, selatin camiler başta olmak üzere akşam saatlerinden akın akın camileri doldurdu. Huzur içinde namazlarını eda eden mü'minler ellerini semaya açarak dualar etti, salavat ve tekbirler getirdi.

İsrail'in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti. 1 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden camiye çevrilen ve restorasyonunun ardından ibadete açılan Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.Bir çok camide namaz sonrası çocuklara hediyeler verildi ve ikramda bulunuldu.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da paylaşımında, manevi huzur ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmanın sevinciyle, kalplerin yeniden umutla dolduğunu belirterek, "Bu mübarek ayda, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeyi, soframızı paylaşırken, gönüllerimizi de birleştirmeyi diliyorum. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, acı çeken kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.