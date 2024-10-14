İslam ve medeniyet sempozyumu sona erdi

12 ülkeden birçok yabancı akademisyenin iştirak ettiği sempozyumda yaklaşık 85 sunum yapıldı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal şu açıklamalarda bulundu: "Sempozyum üniversitemizin Kafkasya bölgesi vizyonu eksenindeki faaliyetlerinin bir parçası olarak organize edildi. Sadece dost ve kardeş Azerbaycan'dan 19 akademisyenin Kars'a gelerek katkıda bulunması, sempozyumun bölgedeki muhtemel etkisi açısından bir gösterge teşkil etmektedir. Gelecek yıl sempozyumun Bakü'de gerçekleşmesi noktasında genel bir görüş birliğine varıldı. 3. ve 4. seri ise Nahçıvan ve Tiflis'te yapılacak.

Bu şekilde Kafkasya bölgesinin en önemli başkentlerinde Kafkas Üniversitesi'nin öncülüğü ile bilim şenlikleri tertiplenmiş olacaktır. Bu da üniversitemizin bölgedeki bilim öncüsü olma iddiasını perçinleyecektir. Kars'ın ve üniversitemizin tanıtımı açısından son derece verimli bir program başarıyla icra edildi. Desteklerinden dolayı başta üniversite yönetimine, TİKA'ya, Kars İl Müftüsü Sayın Yavuz Yıldız Bey'e, Kars'ın hayırsever iş adamlarından Ekrem Demir Bey'e, Çapan Süt'ün sahibi Selami Çapan'a, Mykünefe, Siesta Cafe'ye ve Bendivan Yöresel Ürünler'e teşekkür ediyorum. Sempozyumun gerçek kahramanları olan düzenleme kurulu ve koordinatörler ile gönüllü öğrencilerimize de müteşekkirim."