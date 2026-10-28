İsmail Çınar defalarca bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Bana öyle bakınca…’





"NEDEN BAKTIĞINI SORDUM"



Öte yandan, sanık M.Y.'nin ilk duruşmadaki savunmasının detaylarına ulaşıldı. Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen M.Y., "Olay öncesinde ölen şahsı ve diğer müştekileri tanımıyordum. Olay günü Samet ismiyle hitap ettiğimiz Görkem T., Talha Ç. ve Rümeysa ile birlikte gece geç saatte restorana gittik. Oturduğumuz masanın hemen arkasındaki masada İsmail Çınar, diğer müştekiler ve bir şahıs daha vardı. Muhammet Yiğit bizim masaya doğru bakınca yanımdaki arkadaşımla yanına giderek neden baktığını sordum. O da alkollü olduğunu, bakabileceğini söyledi. Aramızda ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Garsonlar da araya girerek tartışmayı yatıştırdı" dedi.



"BENİM BOĞAZIMI SIKTI"



M.Y. savunmasına şöyle devam etti:

"Daha sonra hemen yan masamızda oturan, tanımadığım ama Muhammet Yiğit ile tanıştıklarını anladığım grup içerisindeki tanımadığım bir şahıs benim boğazımı sıktı. Yine yan masadan Seval bana küfretti. Ben de 'Bana mı küfrediyorsun?' diye sordum. O aşamada İsmail ve Muhammet benim üzerime yürüdü. Bana tekme ve yumruk attılar. Muhammet'in elinde çatal vardı. Bana vurduktan sonra çalışanlar bizi apar topar dışarıya çıkardı."