Son dakika haberi… Ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti. İncekara'nın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında ''Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.'' İfadelerini kullandı. Vefat haberinin ardından İsmail İncekara hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, İsmail İncekara kimdir, nereli? İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar…
İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?
1950 yılında Bursa'da dünyaya gelen İsmail İncekara, çocukluk yıllarını Sakarya ve Kanlıca'da geçirdi. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okuyan İsmail İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.
Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.
2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanan ünlü oyuncu, tiyatroda aktörlüğün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.
İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim
Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep
Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999
Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal
Melek Apartmanı - 1995
Eylül - 1987
Kırık Hayatlar - 1986
Duvardaki Kan - 1986