Haberler Yaşam Haberleri İsmail İncekara kimdir, öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri İplikçi Nedim’i canlandıran İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 09:11 Son Güncelleme: 7.10.2022 09:11

İsmail İncekara kimdir, öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri İplikçi Nedim’i canlandıran İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı?

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "İplikçi Nedim" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından İsmail İncekara'nın hayatı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Birçok dizi ve filmde de rol almıştı. Peki, İsmail İncekara kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, İsmail İncekara’nın hayatı, filmleri ve dizileri…

İsmail İncekara kimdir, öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri İplikçi Nedim’i canlandıran İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı?

Son dakika haberi… Ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti. İncekara'nın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında ''Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.'' İfadelerini kullandı. Vefat haberinin ardından İsmail İncekara hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, İsmail İncekara kimdir, nereli? İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar…

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya gelen İsmail İncekara, çocukluk yıllarını Sakarya ve Kanlıca'da geçirdi. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okuyan İsmail İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanan ünlü oyuncu, tiyatroda aktörlüğün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

Melek Apartmanı - 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986

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İsmail İncekara kimdir, öldü mü? Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri İplikçi Nedim’i canlandıran İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı?
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