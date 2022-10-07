Son dakika haberi… Ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti. İncekara'nın ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında ''Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.'' İfadelerini kullandı. Vefat haberinin ardından İsmail İncekara hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, İsmail İncekara kimdir, nereli? İsmail İncekara neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar…