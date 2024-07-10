İSMEK’li kadınları aşağılayan Meltem Şişli’ye yeni makam

İstanbul'daki belediyeler içerisinde kendisine bağlı personel kadrolaşması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir skandal atamaya daha imza attı. İmamoğlu, İSMEK'teki kadın bölge sorumlularına başörtülü oldukları gerekçesiyle sözlü taciz ve hakarette bulunan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'yi Eyüpsultan Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak gönderdi. Şişli, sosyal medya platformunda yaptığı güncellemede profil bilgilerine Eyüpsultan Belediyesi'ni ekledi. Yeşim Meltem Şişli, İSMEK'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz ettiği ve başörtülü personele hakaret ettiği gerekçesiyle önce görevden uzaklaştırılmış, ardından istifa etmişti.Şişli'nin başörtülüleri "Bu iş başörtüsüyle yapılamaz. Ter kokuyorsunuz" diyerek aşağılayıp "İcabınıza bakacağım" dediği öne sürülmüştü. 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen Şişli, çalışmadığı süre boyunca İBB'den maaş almaya da devam etmişti.