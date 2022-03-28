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Giriş Tarihi: 29.3.2022

İspanya artık Kovid-19’a grip muamelesi yapıyor

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İspanya artık Kovid-19’a grip muamelesi yapıyor
İspanya'da Sağlık Bakanlığı, ikinci yılını geride bırakan Kovid-19 salgınına bundan böyle grip muamelesi yapma kararı alarak temel önlemleri kaldırdı. Kamu Sağlığı Kontrol ve Gözetim Stratejisi Komisyonu'nun aldığı ve dünden itibaren yürürlüğe giren kararlar gereği, Kovid-19'da hafif veya asemptomatik vakalar bundan böyle zorunlu karantina kapsamından çıktı. Karantina kararı, sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi kırılgan ve stratejik işlerde çalışanlar için geçerli olmaya devam etse de diğer tüm iş kollarında insanlar Kovid-19 olsa da gündelik hayatlarına devam edecek. Kırılgan iş kollarında çalışanlarda Kovid- 19 çıkan personel 5 gün ev karantinasında kalmayı sürdürecek. Kovid-19 testleri pozitif çıkanlarda belirtilerin "orta" veya "yüksek" seviyede olması durumunda ise ağır grip vakalarında olduğu gibi aile doktorlarınca verilecek raporlara göre ev istirahati uygulanacak.

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İspanya artık Kovid-19’a grip muamelesi yapıyor
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