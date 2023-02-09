İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman onlar!

Dünya, merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremin acısını Türkiye ile birlikte yaşıyor. Onlarca ülke deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini sevk etmeyi sürdürürken; İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden gelen Bomberos Girecan isimli 46 kişilik arama kurtarma ekibi de 14 köpekle bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

PİDE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekibi; kendilerine ikram edilen öğle yemeğinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp duygu dolu bir mesaj paylaştı.

ASIL KAHRAMAN ONLAR

Ekip; fotoğrafın altına;

"Türkler, bu yiyecekleri bize vermek için adeta yolumuzu kestiler. Onca acıya rağmen bizleri düşünüyorlar. Ne kahvaltı, nede bir su için bizim asla para ödememize izin vermiyorlar. Hepsi kenetlenmiş durumda. Buradaki herkes acil kurtarma ekiplerinin yanında. Asıl kahraman bizce onlar! Biz sadece onlara umut olmaya çalışıyoruz" yazdı.