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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:32 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:34

İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman onlar!

10 ilde büyük yıkımlara yol açan deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları için birçok ülkeden destek geldi. Yurt dışından gelen ekipler, yıkımın yaşandığı illerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak, enkazda kalanları kurtarmaya çalışırken, İspanya ekibinin sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf karesi depremdeki yardımlaşmanın sembolü oldu.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman onlar!

Dünya, merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremin acısını Türkiye ile birlikte yaşıyor. Onlarca ülke deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini sevk etmeyi sürdürürken; İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden gelen Bomberos Girecan isimli 46 kişilik arama kurtarma ekibi de 14 köpekle bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

PİDE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekibi; kendilerine ikram edilen öğle yemeğinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp duygu dolu bir mesaj paylaştı.

ASIL KAHRAMAN ONLAR

Ekip; fotoğrafın altına;

"Türkler, bu yiyecekleri bize vermek için adeta yolumuzu kestiler. Onca acıya rağmen bizleri düşünüyorlar. Ne kahvaltı, nede bir su için bizim asla para ödememize izin vermiyorlar. Hepsi kenetlenmiş durumda. Buradaki herkes acil kurtarma ekiplerinin yanında. Asıl kahraman bizce onlar! Biz sadece onlara umut olmaya çalışıyoruz" yazdı.

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İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman onlar!
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