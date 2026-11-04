İspanya’da kadınlara menopoz izni

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İspanya'da çalışan kadınlar, 1 Aralık itibarıyla yeni bir çalışma hakkından yararlanacak. Euronews'ün haberine göre, menopozla bağlantılı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık sorunları yaşayan kadınlar, özel sağlık izni talep edebilecek. İznin ikinci gününden itibaren ödeme yapılacak ve bu haktan yararlanmak için belirli bir süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma şartı aranmayacak. Ancak menopoz dönemine girmiş olmak, tek başına bu izinden yararlanmak için yeterli değil. Kadının işini geçici olarak yapmasını engelleyen, menopozla ilişkili ikincil bir sağlık sorununun doktor tarafından teşhis edilmesi gerekiyor.