İspanyollar geç vakitte yemek yiyor ama kilo almıyor! Ezber bozan sırları ortaya çıktı

Beslenme uzmanları yıllardır akşam geç saatte yemek yemenin kilo alımına ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açtığını vurguluyor. Ancak İspanya'da bu tam tersine. Günün son öğününe oldukça geç oturan İspanyolların bu kadar fit olmalarının sebebi merak ediliyor.