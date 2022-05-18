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Giriş Tarihi: 19.5.2022

İSPARK'a yüzde 25 zam

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İSPARK’a yüzde 25 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumu Saraçhane'de gerçekleşti. İBB Meclisi'nde İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için 2022 yılı park ücreti tarifesinde talep edilen artış, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon tarafından revize edilerek uygun bulundu. Komisyon, şirketin finansman ihtiyacının sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile karşılanması gerektiğini belirtti. Zam teklifini inceleyen Tarife Komisyonu-Ulaşım ve Trafik Komisyonu yüzde 25 oranındaki zam teklifini kabul etti. Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda 5 ay sonra 2'nci kez yapılan zamla otopark ücretleri 0-1 saat ücreti 17.5 TL, 1-2 saat arası ücret 22.5 TL, 2-4 saat arası 25 lira oldu. İSPARK'a en son geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzde 36 zam yapılmıştı.

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İSPARK'a yüzde 25 zam
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