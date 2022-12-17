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Giriş Tarihi: 17.12.2022

İspark’a yüzde 60 zam

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İspark’a yüzde 60 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü. İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü. Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17.50 liradan 28 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı. Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12.50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi. Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. İstanbul'da mezar fiyatlarına da zam geldi. En ucuz boş mezar yerinin fiyatı 2 bin 900 TL, en pahalı mezar yerinin fiyatı ise 45 bin 260 TL olarak belirlendi.

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İspark’a yüzde 60 zam
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