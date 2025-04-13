Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 çocuk yaralandı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Görgü Mahallesi Kasım Söğüt Yeni Yol Sokak'ta meydana geldi. Samet E. (15) idaresindeki otomobil, Görgü Bayram Mahallesi Callak Çeşme Sokak kavşağında seyir halindeki Talha T.Ü. (15) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Talha T.Ü. ile arkasında oturan Şinasi B. (17) savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, ağır hasar gören motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.