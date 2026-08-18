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Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:43

Isparta'da acı kaza: İkiye bölünen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!

Isparta'da bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Metin Gökmen (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Isparta’da acı kaza: İkiye bölünen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu İl Jandarma Komutanlığı karşısında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Metin Gökmen idaresindeki otomobil, Miryokefalon Kavşağı alt geçidine geldiği sırada kontrolden çıkarak alt geçidi ayıran çelik bariyerlere çarptı. İddiaya göre hızlı olan otomobil, ikiye bölündü. Otomobilin farları ve aküsü olay yerinden 150 metre ileriye fırladı.

BİR SÜRE KARA YOLU KAPANDI

Kazayı gören İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinde görev yapan askerlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Gökmen, itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. İncelemede, Metin Gökmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Eğirdir -Isparta kara yolu Miryokefalon Kavşağı bir süre trafiğe kapatılarak, araçlar Gül Petek Sanayi Sitesi istikametine yönlendirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ISPARTA

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Isparta'da acı kaza: İkiye bölünen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!
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