Isparta’da acı kaza: İkiye bölünen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Eğirdir -Isparta kara yolu Miryokefalon Kavşağı bir süre trafiğe kapatılarak, araçlar Gül Petek Sanayi Sitesi istikametine yönlendirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör