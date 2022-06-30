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Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:06 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:10

Isparta'da acı olay: Ramazan öldü, 3 çocuk yaralı

DHA
Isparta’da acı olay: Ramazan öldü, 3 çocuk yaralı

Yalvaç ilçesinde, tarım aracı patpatın devrildiği kazada Ramazan Gökcen (13) yaşamını yitirirken, 3 çocuk da yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yalvaç'a bağlı Körküler köyü girişinde meydana geldi. E.C.U.'nun (14) kullandığı patpat, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada E.C.U. ile tarım aracındaki Ramazan Gökcen ile yaşları küçük Ramazan Şahan ve Torun Gökcen yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma, ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Gökcen, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Isparta'da acı olay: Ramazan öldü, 3 çocuk yaralı
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