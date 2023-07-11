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Giriş Tarihi: 11.7.2023 23:03

Isparta’da işçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 35 kişi yaralandı

İHA
Isparta’da işçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir D.'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Serdar I. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tarım işçilerinin bulunduğu midibüs şarampole devrildi.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Hatice Genç isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 35 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki yakın hastanelere ambulanslarla kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Isparta’da işçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
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