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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:54 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:01

Isparta'da korkunç ölüm! Enes'i domuz sanıp vurdu!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Av sırasında arkadaşı T.L.’nin (16) domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal (16) kurtarılamadı. T.L. gözaltına alındı.

DHA
Isparta’da korkunç ölüm! Enes’i domuz sanıp vurdu!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde meydana geldi. T.L. ile arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti. Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi. Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı. Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta'da korkunç ölüm! Enes'i domuz sanıp vurdu!
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