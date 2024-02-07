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Giriş Tarihi: 7.2.2024 03:11

Isparta’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı

İHA
Isparta’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Isparta'nın Senirkent ilçesi Senirkent-Yalvaç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Özdamar idaresinde olan otomobil Yalvaç - Senirkent istikametinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralı B.A.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Isparta’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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