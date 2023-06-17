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Giriş Tarihi: 17.6.2023 03:23

Isparta'da piknik tüpü faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Isparta’da piknik tüpü faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Isparta'da piknik tüpü faciası: 1 ölü, 1 yaralı
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