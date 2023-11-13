’İsrail Devleti Projesi’nin ortaya çıkışı’ isimli seminer gerçekleşti!

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamları, Filistin topraklarında İsrail projesinin ortaya çıkışını ve günümüze yansımasını Lacivert'in Yazı İşleri Müdürü Birol Biçer'in moderatörlüğünde Fikriyat yazarı Mustafa Özcan anlattı.

Lacivert Dergi Yazı İşleri Müdürü Birol Biçer, "İsrail'in uyguladığı soykırımlar özellikle 7 Ekim'den sonra gündemde olsa da esasında 1948'den beri Orta Doğu'da İslam âleminin bağrına sokulmuş bir hançer gibi duruyor. Kitlesel imha şeklinde bebek, kadın, yaşlı hasta demeden herkesi katlediyorlar" dedi.

Fikriyat yazarı Mustafa Özcan, " Tarih içerisinde genellikle İngilizler ve Fransızlar sürekli işbirliği içerisindedir. Mesela Süveyş Kanalı'nın projesini çizenler Fransızlardır. Ancak daha sonra İngilizler gerçekleştirdi. İsrail Devleti projesi de böyledir. Önce Fransızlar tarafından ortaya atılıyor. Sonrasında İngilizler tarafından tamamlanıyor. 1947'e kadar da İngiliz himayesi altındadırlar. 1948'den sonra da ABD'nin himayesine giriyorlar" dedi.

Birol Biçer, "İsrail'in yaptığı zulümler özellikle 7 Ekim'den sonra gündemde olsa da esasında katliamları Orta Doğu'da bir kanser gibi uzun yıllar boyunca varlığını sürdürüyor. Şiddetinin ve zulmünün dozajını daha da artırarak kitlesel imha şeklinde bebek, kadın, yaşlı hasta demeden herkesi öldürüyorlar. Netahyahu yaptıkları soykırımı dini bir referansa oturtmaya çalışarak binlerce insanın öldürülmesini normalleştirmeye çalışıyor" dedi.

Mustafa Özcan, "Tahrip edilmiş Tevrat'ta bu katliamları meşru gören pasajlar da var, maalesef. Yeşaya kitabından bahsetti, Netanyahu. Buradan bir yansıtma yaptı. Amalek diye bir topluluktan bahsetti. Kimdi, bu Amalek? İsrail, Mısır'dan Filistin topraklarına doğru gelince oradan onları çıkarıp Yahudiler gireceklerdi. Ama onlar güçlü bir topluluk olduğu için Yahudiler korkuyorlar: "Onlar çıkmadan biz giremeyiz" diyorlar, Hz. Musa'ya" Diye konuştu.

Özcan, Batı'nın İsrail eliyle yapılan Kudüs'ün işgali neticesinde Müslümanların birleşmesini istemediklerini söyledi: "İsrail'in Filistin topraklarında olması İslam alemi açısından büyük bir çelişki. Dolayısıyla Amerikalılar veya Batılılar bu çelişkiyi muhafaza etmek istiyorlar."

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.