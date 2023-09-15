İsrail konsolosluğu önünde aracını yakan müziysen çifte 8 ay hapis cezası... “Ne yapalım canımız sağolsun”

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden müzisyen Dora-Ahmet Altunbaşak çifti 12 Mayıs 2021'de Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde lüks marka milyonluk araçlarını yakmıştı. Bu anları kamera kaydına alan çift, videoda "Şu anda İsrail Konsolosluğu önünde canlı yayın yapıyoruz, Filistin'de can veren çocuklar ve kardeşlerimiz için böyle bir eylem yapıyoruz" demişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobili yakan çift ise gözaltına alındı. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

PROTESTOCU ÇİFTİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli olan karı-koca, ifadelerinde İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek için anneleri Zehra Altunbaşak'a ait araca benzin dökerek yaktıklarını belirterek üzerlerine atılı suçları kabul ettiklerini söylediler. Sanık olan Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak hakkında 'Mala Zarar Verme' ve 'Kasten Yangın Çıkarma' suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Araç sahibi Zehra Altunbaşak'ın olay tarihinde ifadesinin alınamadığı ve Ağustos 2021'de tarihinde vefat ettiği belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Dora Altunbaşak ve Ahmet Altunbaşak katıldı. Sanık çift, kimlik sorgularında müzisyen olduklarını belirtti. Hakim karşısına çıkan sanık Ahmet Altunbaşak savunmasında, "Bizim zarar vermek amacımız yoktur. Filistin'e destek amaçlı arabayı yaktık. Annem de şikayetçi olmadı. Amacımız protestoydu. Zaten arabada başkalarına tehlike oluşturacak yerde değildi. Boş alanda yaptık. Çocuklara silahla vurdukları, camilere girdikleri için protesto ettik" dedi. Sanık Dora Altunbaşak da protesto amaçlı yaptıklarını ifade etti.

8 AY CEZA ALDILAR

Mahkeme, her iki sanığın 'Araba yakarak yangına sebebiyet verme' suçundan 8'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sabıkasız oluşlarını dikkate alarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına da hükmetti.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR EYLEMDİ"

Birbirleriyle atışmalı halleri dikkat çeken çift duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Olayı anlatan Dora Altunbaşak, "Birkaç sene önce Ramazan bayramının son gününde, iftar saatlerinde biz eşimle beraber bir protesto eylemi yapmaya karar verdik. Bu da İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümle alakalıydı. Biliyorsunuz ki o zamanlar sosyal medya protesto eylemleri oluyordu. Eşimle evde otururken, 'Bir şey yapalım sesimizi duyuralım' dedik. Arabamızı yakmaya karar verdik. O zaman son model bir arabamız vardı, cipimiz. Onu yakmaya karar verdik, İsrail Konsolosluğu'nun önünde hiç kimsenin olmadığı bir saatte arabamıza benzin döküp yaktık. Tabii bu çok fazla ses getirdi, dünyada eşi benzeri olmayan bir eylemdi. Gündemi bayağı bir meşgul etti" dedi.

"NE YAPALIM CANIMIZ SAĞOLSUN"

Ahmet Altunbaşak, "Filisti'nde çocuklara yapılan zulme karşılık sayende 5 milyonluk arabayı yaktık. Bunları da senin yüzünden çekiyoruz. Dedi ki 'gel gidelim şu arabayı yakalım, İsrail Konsolosluğuna gideceğiz', iyi gidelim dedim. Şimdi konuş" dedi. Çift bunun üzerine bir süre atıştı. Dora Altunbaşak, "Ne yapalım canımız sağolsun, reklam için yapmadığımızı da biliyorsun değil mi" dedi.

"ŞİMDİKİ AKLIMIZ OLSA YAPMAYIZ"

Olay sonrasında sosyal medyada "araba yakacağınıza bağış yapsaydınız" şeklinde linç ediklerini söyleyen Dora Altunbaşak, olayında arında bir iş kadını arabanın manevi bir gücü olduğunu söyleyerek arabayı almak istediğini anlattı. Altunbaşak, "Biz ona arabayı sattık, bize vermiş olduğu parayla da Filistin'e İHH aracılığıya bağışta bulunduk. O dönem çok eleştiri almıştık, bunu da belirtelim" diye konuştu. Dora Altunbaşak "Şimdiki aklınız olsa yapar mıydınız diye sorsanız, yapmayız değil mi" dedi. Ahmet Altunbaşak da o anki psikolojiyle birlikte karar verdiklerini araçlarından feda ettiklerini söyledi.