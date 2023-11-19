Haberler Yaşam Haberleri İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı’nın “Gazze’yi yakın” paylaşımına X’ten ayar!
Giriş Tarihi: 19.11.2023 12:15 Son Güncelleme: 19.11.2023 12:30

İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı’nın “Gazze’yi yakın” paylaşımına X’ten ayar!

İsrail’deki bazı siyasetçiler Gazze’de yaşanan insanlık dramını görmezden gelirken kimi ise Gazze’deki Filistinlileri hayvan olarak bile tanımlıyor. İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı Nissim Vaturi ise faşizan bir paylaşımda bulundu. Ancak Elon Musk’un sahibi olduğu X/Twitter Vaturi’nin faşizanca yazdığı bu iletileri X kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. İşte kaldırılan o iletiler…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı’nın “Gazze’yi yakın” paylaşımına X’ten ayar!

İşgalci İsrail'in 7 Ekimden bu yana Gazze'deki sivillere yönelik katliam saldırıları sonucu 12 binden fazla çocuk, kadın, genç ve yaşlı hayatını kaybetti. "Kendimizi savunma hakkımız var" diyerek sivil halkın üzerine bombalar yağdıran, savaş suçu olan fosfor bombası kullanan İsrail, sivil katliamını meşrulaştırma adına da her türlü yalanı propaganda olarak kullandı. Hastanelerde, okullarda ve camilerde "HAMAS tünelleri var" yalanının kullanarak içinde binlerce sivilin olduğu bu binaları bombalamaktan da geri kalmadı.

İSRAİL MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI: "GAZZE'Yİ YAKIN, ARTIK DAHA AZI DEĞİL!"

İsrail'deki bazı siyasetçiler ise akla ziyan açıklamalar yapmaya başladı. Kimi "Gazze'ye atom bombası atalım" dedi. Kimi "Çoluk çocuk demeden tüm sivilleri katledelim" açıklaması yaptı. Hatta Gazze'deki insanların hayvan olduğunu dile getirenler bile oldu. İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı Nissim Vaturi faşizan bir açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Vaturi X/Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçırılanlar geri dönene kadar yakıt vermeyin, su vermeyin! Gazze'de internet var mı yok mu endişesi hiçbir ley öğrenemediğimizi gösteriyor. Fazla insancıldık. Gazze'yi yakın, artık daha azı değil" ifadelerini kullandı.

X KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE KALDIRILDI


X/Twitter ise İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı Nissim Vaturi "Gazze'yi yakın" paylaşımına ayar verdi. Vaturi'nin faşizanca yazdığı bu iletileri X (Twitter) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Elon Musk'un sahibi olduğu X/Twitter ise Ukrayna- Rusya savaşında olduğu gibi Gazze'deki Filistinlilerin her türlü iletişimden yoksun bırakıldığı bir zamanda uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamıştı.

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İsrail Meclisi Başkan Yardımcısı’nın “Gazze’yi yakın” paylaşımına X’ten ayar!
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