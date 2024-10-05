İsrail’i protesto etti, dayak yedi

Rize'de İsrail markası olan Burger King şubesinin açılışı sırasında oradan geçen öğretim görevlisi İsrail'i protesto edince 10 kişinin saldırısına uğradı.

Rize merkezde İsrail firması olan Burger King şubesinin açılışı sırasında oradan geçen Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim görevlisi Kemal Sağlam İsraili protesto etmesi sonucu 10 kişinin saldırısına uğradı.

"KAHROLSUN İSRAİL" DEDİM

Öğretim görevlisi sosyal medya hesabından paylaşımında "Burger King İsrail markası. Ben de kahrolsun İsrail diye bağırdım. Bunun üzerine 10 kişi bana saldırdı. Öldüresiye beni dövdüler. Ülkemde İsrail vatandaşı istemiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA KINANDI

Burger King mağazasının açılışına çok sayıda çiçek gönderilmesi Rize'de bir çok kişi tarafından kınandı. Çiçek gönderenler arasında İl genel meclis Başkanı Ali İmran Büyük'ün de yer alması tepki çekti.