İsrail’in evlerini yıkacağını duyurmasının ardından Nur Şems Kampı sakinleri eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

İsrail makamları, Tulkerim'deki Nur Şems Kampı sakinlerinin evlerinden eşyalarını almaları için kampa geri dönmelerine izin verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun kamp meydanından el-Menşiyye Mahallesi'ne kadar uzanan bölgede yol yapılması bahanesiyle 11 evi yıkmayı planladığı belirtildi.

İsrail ordusunun, söz konusu bölgede evleri bulunan Filistinlileri eşyalarını almaları konusunda uyardığı ifade edildi.

İsrail'in hedef tahtasına koyduğu evlerin sahipleri eşyalarını komşu evlere taşımaya başladı.

AA muhabirine konuşan 30'lu yaşlardaki bir kamp sakini, "Vakit yok, her saniye önemli. Çıkarabildiğim her eşyayı çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Nur Şems Kampı'nda İsrail ordusunun sebep olduğu yıkımın boyutu ise oldukça dikkati çekiyor.

Yakılmış ve tahrip edilmiş araçlar ile tamamen veya kısmen yıkılmış evler İsrail ordusunun kampta gerçekleştirdiği yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Kampta konuşlu İsrail askerleri bölge sakinlerine çizdiği rota ile eşyalarını taşıma izni verirken, onların bazı mahallelere yaklaşmalarına da engel oluyor.

"BİZİ GÖÇE ZORLADIKLARI EVİMİZE DÖNECEĞİZ"

Kamp sakini Heysem Ebu el-Hica, İsrail'in yıktığı evinin enkazından bazı temel eşyaları ve beslediği kuşlarını çıkarmayı başardı.

AA muhabirine konuşan Ebu Hica, "Bazı eşyalarımı almak için döndüm ve en önemlisi bu kuşlardı, sadece 9 tanesi hayatta kaldı." dedi.

Evinin yıkılmasına ilişkin Ebu Hica, "Bu kamp önemli değil, geçici bir durak. Zaten bir gün yıkılacaktı, çünkü 1948'te bizi göçe zorladıkları evlerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ebu Hica, 1948'te İsrail'in kendilerini Hayfa'dan göçe zorladığını belirterek, "Ailemin evi hala Hayfa'da, oraya döneceğim. Bu yıkımın hiçbir anlamı yok, yeniden yapılır." şeklinde konuştu.

Ebu Hica'nın kızı Ala da "Benim için en önemli olan şeyleri kitaplarımı ve defterlerimi kurtarabildim." diye konuştu.

"EVİMİ YANMIŞ OLARAK BULDUM"

Kamp sakinlerinden Hişam Şehade, "Evimi kontrol etmeye geldim ve yanmış olarak buldum. Hiçbir şey kalmamış, küle dönmüş. Bir bilinmezi yaşar hale geldik. Kamp yerle bir olmuş." dedi.

Şehade'nin evinin bodrum katında yaşayan kız kardeşi Meyser de yanan evinde her şeyini kaybettiğini belirtti.

Göz yaşlarını tutamayan Meyser, "Çıkan yangını uzaktan izledim. Evime bakmak ve bazı eşyalarımı çıkarmak için kampa döndüm. Her şey yandı. Evimin tamamı gitti, geriye hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Mehyub Esat eşiyle birlikte evini ve dükkanını kontrol etmek için kampa döndüğünü söyledi.

Filistinli adam, "Saldırıların başlangıcından bu yana yerimizden edilmiş durumdayız. Ramazanın eşiğindeyiz, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarım için faydalanacak bir şey bulmak için geri döndüm." diye konuştu.

Esat, "Buzdolabındaki her şey bozulmuş ve artık tüketilemez. Allah bize yeter. Kamp harap olmuş durumda ve hiçbir şeyin akıbeti belli değil." şeklinde konuştu.

"ASLA BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ"

Kamp sakinlerinden Ahmed Alyan da göçe zorlanmayı reddeden kardeşinin ailesi için kampa döndüğünü söyledi.

Kamptaki büyük yıkıma işaret eden Alyan, "Kardeşimi 16 gün boyunca görmedim. Bugün döndüğümde mahalledeki bu yıkıma şahit oldum." diye konuştu.

Filistinli adam, İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin, "Komşumuzun evi yandı, bu yıkıldı, bizim evimiz askeri kışlaya çevrildi. Bizi kamptan kovmak istiyorlar ama biz buraya kök saldık, asla buradan çıkmayacağız." dedi.

Abdulkadir Gays isimli bir diğer kamp sakini de, "Kamptan 10 gün önce çıktım ve bugün döndüm. Bir daha da evimden ayrılmayacağım, benim buradan başka yerim yok." şeklinde konuştu.

Gays, "Evimi kime bırakacağım, nereye gidebilirim ki?" diyerek serzenişte bulundu.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlerde ve mülteci kamplarında "Demir Duvar" adını verdiği saldırılara başladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve kampına 37 gündür, Tulkerim kenti ve kampına 31, Nur Şems Mülteci Kampı'na da 18 gündür saldırılarını baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerini hedef alan saldırılarda şimdiye kadar 62 Filistinli öldürülürken, on binlerce kişi de yerinden edildi ve kamplarda büyük çaplı yıkımlar yaşandı.

Filistinli makamlar ise İsrail'in bu saldırılarının "Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme ve üzerinde egemenlik iddia etme planları kapsamında" gerçekleştirildiği konusunda uyarıda bulunuyor.