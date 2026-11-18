Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla başlattığı yardım ve destek çalışmaları kapsamında içinde sıvı yağ, salça, un, tuz, çay, şeker ve çeşitli bakliyat ürünlerinin yer aldığı paketleri, vakfın bölgede iş birliği yaptığı temsilciler aracılığıyla ailelere ulaştırdı. Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten günümüze kadar 17 milyon 500 bin 982 kişilik 69 milyon Dolar değerinde insani yardım malzemesini Gazze halkına ulaştırdı.

Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmak amacıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımında bulundu. İçerisinde sıvı yağ, salça, un, tuz, çay, şeker ve çeşitli bakliyat ürünlerinin yer aldığı paketler, Vakfın bölgede iş birliği yaptığı temsilciler aracılığıyla ailelere ulaştırıldı.

TEMEL GIDA VE SU

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Hamid Nofel, sınır kapılarının kapalı olması ve bölgede yaşanan ağır insani koşullar nedeniyle Filistinlilerin temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Yardımlardan faydalanan Filistinli aileler ise desteklerinden dolayı Türkiye Diyanet Vakfına ve Türk halkına teşekkür etti. Türkiye Diyanet Vakfı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ve Gazze dışında yaşayan Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürdü. Gazze'de gıda ve temiz suya erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gıda kolisi, sıcak yemek, ekmek, un, şişelenmiş su ve tankerlerle içme suyu dağıtımı gerçekleştirdi.

69 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM ULAŞTIRDI

Barınma ve günlük yaşam ihtiyaçları kapsamında çadır, battaniye, yastık, yatak, hasır, kışlık kıyafet, ayakkabı, temizlik kolisi ve bebek bezi gibi malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, ailelere nakdi destek de sağlandı. Sağlık alanındaki çalışmalarda ise işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği temin ediliyor; Gazze ve Mısır'da tedavi gören Filistinlilerin cerrahi müdahale ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunuluyor. Ayrıca doğum yapan annelere anne ve bebek setleri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 69 milyon dolar değerinde insani yardım gerçekleştirdi. Vakfın farklı yardım faaliyetleri kapsamında bugüne kadar toplam 17 milyon 500 bin 982 kişilik destek sağlandı.