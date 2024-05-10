Yuhalanan İsrailli şarkıcı Eurovision’da finale kaldı

İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final provasında İsrailli şarkıcı Eden Golan yuhalandı. "Özgür Filistin" sloganı atan ve Golan'ı yuhalayanlar güvenlik görevlilerince dışarı atılmakla tehdit edildi. İsrail delegasyonunu tepkiler üzerine arenayı terk etti. Gazze'deki katliama seyirci kalan Batılı ülkeler Eurovision'da da İsrail'e desteğini esirgemedi. İsrail, ikinci yarı finalde verilen oylarla 11 Mayıs'taki finale kaldı. Böylece Eurovision'un bir yarışmadan ziyade siyasi ve politik arena olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.