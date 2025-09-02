Haberler Yaşam Haberleri İsrailli yazar İmamoğlu’na özgürlük istedi
İsrailli yazar Meir Masri, X sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı. “Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” diyen Masri, Cuma günü yaptığı paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almış ve “Erdoğan bunun bedelini ağır ödeyecek.” İfadelerini kullanmıştı.

Terör devleti İsrail'de yaşayan Siyonist yazar Meir Masri, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti. Mesri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türk yetkililerden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalarını talep ediyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'A DİL UZATMIŞTI

Masri, 29 Ağustos Cuma günü yaptığı paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuş, "Erdoğan bunun bedelini ağır ödeyecek." demişti.

