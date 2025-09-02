İsrailli yazar İmamoğlu’na özgürlük istedi

Terör devleti İsrail'de yaşayan Siyonist yazar Meir Masri, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti. Mesri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türk yetkililerden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakmalarını talep ediyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'A DİL UZATMIŞTI

Masri, 29 Ağustos Cuma günü yaptığı paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuş, "Erdoğan bunun bedelini ağır ödeyecek." demişti.