İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Bakan Kurum tarih verdi!

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor. Uygun koşullarda konut kiralamak için başvuru yapan vatandaşlar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini merak ediyor. Bakan Murat Kurum, kura sürecine ilişkin takvimi paylaşırken kesin tarihle ilgili açıklama bekleniyor.
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura çekiminin gerçekleştirileceği günü bekliyor.
Bakan Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre TOKİ kiralık konut projesinde kura işlemlerinin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.
Daha önce ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen çekiliş için takvim değişikliğine gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 2 bin konutun hazır olduğunu ve kura ile anahtar teslimi sürecinin COP31 İklim Zirvesi'nin ardından başlatılmasının planlandığını açıkladı.
TOKİ kiralık konut projesi için kura çekiminin, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği kesin tarih henüz duyurulmadı.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yürütülen proje kapsamında ilk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konutun 12 ilçede yer alması öngörülüyor. Konutların ilçe bazındaki dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesinde daire büyüklüğüne göre belirlenen başlangıç kira tutarları da merak ediliyor. Açıklanan tarifeye göre aylık kiralar şu şekilde:
1+1 10.000 TL
2+1 12.000 TL
3+1 15.000 TL
4+1 18.000 TL
TOKİ kiralık konutların kiraları daire tipine göre değişecek. Hak sahiplerinin hangi konutta oturacağı ise kura ve tahsis süreci kapsamında belirlenecek.