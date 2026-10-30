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Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:44

İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Bakan Kurum tarih verdi!

İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesinde gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine çevrildi. Bakan Murat Kurum'un açıklamasının ardından başvuru sahipleri, çekiliş ve anahtar teslim sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı.

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İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Bakan Kurum tarih verdi!
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TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor. Uygun koşullarda konut kiralamak için başvuru yapan vatandaşlar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini merak ediyor. Bakan Murat Kurum, kura sürecine ilişkin takvimi paylaşırken kesin tarihle ilgili açıklama bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura çekiminin gerçekleştirileceği günü bekliyor.

Bakan Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre TOKİ kiralık konut projesinde kura işlemlerinin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.

Daha önce ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen çekiliş için takvim değişikliğine gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 2 bin konutun hazır olduğunu ve kura ile anahtar teslimi sürecinin COP31 İklim Zirvesi'nin ardından başlatılmasının planlandığını açıkladı.

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İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURASI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

TOKİ kiralık konut projesi için kura çekiminin, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği kesin tarih henüz duyurulmadı.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yürütülen proje kapsamında ilk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 konutun 12 ilçede yer alması öngörülüyor. Konutların ilçe bazındaki dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesinde daire büyüklüğüne göre belirlenen başlangıç kira tutarları da merak ediliyor. Açıklanan tarifeye göre aylık kiralar şu şekilde:

1+1 10.000 TL

2+1 12.000 TL

3+1 15.000 TL

4+1 18.000 TL

TOKİ kiralık konutların kiraları daire tipine göre değişecek. Hak sahiplerinin hangi konutta oturacağı ise kura ve tahsis süreci kapsamında belirlenecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Bakan Kurum tarih verdi!
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