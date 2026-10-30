İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Bakan Kurum tarih verdi!

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesinde daire büyüklüğüne göre belirlenen başlangıç kira tutarları da merak ediliyor. Açıklanan tarifeye göre aylık kiralar şu şekilde:

1+1 10.000 TL

2+1 12.000 TL

3+1 15.000 TL

4+1 18.000 TL

TOKİ kiralık konutların kiraları daire tipine göre değişecek. Hak sahiplerinin hangi konutta oturacağı ise kura ve tahsis süreci kapsamında belirlenecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör