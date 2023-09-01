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Giriş Tarihi: 1.9.2023 12:05 Son Güncelleme: 1.9.2023 12:07

İstanbul Adalet Sarayı’nda yeni adli yıl açılış töreni

İstanbul Adalet Sarayı’nda yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi. 2023-2024 adli yılı açılış töreni konuşmasını İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun yaptı. Komisyon Başkanı, “Tüm yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur, adalet dolu bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Adalet Sarayı’nda yeni adli yıl açılış töreni

20 Temmuz 2023'de başlayan adli tatil 1 Eylül itibariyle sona erdi. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çağlayan Adliyesi'nde Adli açılış töreni yapıldı. Açılış törenine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı katıldı.

Törene, Başsavcı Vekillerinin yanı sıra adliyede görev yapan hakim ve savcılar, çok sayıda adliye personeli ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıldı. Törene İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şanlı katılanlar arasındaydı.

YENİ ADLİ YIL BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Adalet komisyon Başkanı Bekir Altun, "Tüm yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur, adalet dolu bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum" dedi. 6 Şubat deprem felaketinde hayatın kaybedenlere başsağlığı dileyen Bekir Altun, emekliliğe ayrılan meslektaşlarına şükranlarını sundu.

"ADALET HİZMETLERİ DOĞASI GEREĞİ ZİHNEN DE BEDENEN DE YORUCUDUR"

Sözlerine devam eden Altun, "Adalet hizmetleri doğası gereği zihnen de bedenen de yorucudur. Adliyeler, vatandaşlarımız için son başvuru merciidir. Bu gerçek ister istemez yargı çalışanları üzerinde bir stres oluşturmaktadır. İstanbul diğer şehirlere nazaran hem iş hem de çözümü derin hukuki bilgi gerektiren karmaşık davalarıyla nispeten farklılık arz etmektedir" dedi.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

İstanbul'da hakim ve savcı olmanın hem bir ayrıcalık hem de ağır bir sorumluluğu beraberinde getirdiğini dile getiren Komisyon Başkanı Altun, yargıya hizmet eden avukatlara teşekkürlerini sundu. Bekir Altun, "Geçtiğimiz Ağustos ayı, tarihimizde zaferler ayı olarak adlandırılır. Zafer Bayramımızı kutluyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Bu vesileyle Mehmet Selim Kiraz ve tüm adalet şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. Adli yıl bizlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

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İstanbul Adalet Sarayı’nda yeni adli yıl açılış töreni
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