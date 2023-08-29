İstanbul Adliyesi Komisyon Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’a veda töreni

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E blok zemin katta düzenlenen uğurlama programına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakim, savcı ve çok sayıda personel katıldı. Veda töreninde konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, yaklaşık 7 yıldır Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Kendisinin adliyemize çok büyük katkı ve hizmetleri oldu. Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsilen teşekkür ederim. Yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerim" dedi.

"ADLİ HİZMETLERİN HIZLI ÇALIŞMASI İÇİN GAYRET GÖSTERDİK"

Kendisine Başsavcı Aksoy ve yeni Adalet Komisyonu Başkanı Başkanı Ahmet Kaya tarafından plaket takdim edilen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun veda konuşmasında 2016 yılının Ekim ayında Anadolu Adliyesi'nde görevine başladığını belirterek, "Ayrılıklar her zaman hüzünlü ve buruktur. Görevim bugün itibariyle sona ermiş bulunmakta. Çalıştığım dönem içinde herkese hakkaniyetle yaklaştım, yaklaştığımı düşünüyorum. Adaletli bir şekilde adli hizmetlerin verimli, hızlı bir şekilde çalışması için gayret gösterdik. Aksaklıklar elbette olmuştur ama kasıtlı olarak yaptığımız herhangi bir şey yok. Bu vesile ile incittiğimiz çalışma arkadaşlarımız varsa lütfen haklarını helal etsinler. Hiçbiri ile şahsi bir sorunum olmamıştır. Biz çalışanlarımızın haklarını her zaman korumanın yanında olduk. Onların daha iyi koşullarda çalışmaları için çaba sarf ettik" dedi.

DUYGUSAL VEDA

Yaklaşık 7 yıllık süreç içinde çok sayıda memur alımı yaptıklarını kaydeden Başkan Altun, "Belki adliyemizin 3'te 1'i bizim dönemimizde memuriyete başladı. Onlar da bizim yüzümüzü yere eğdirmediler, gayret gösteriyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Komisyonumuzda beraber çalıştığımız sayın Başsavcımız, kendisi izinde olduğu için katılamadığını ifade etti. İsmail Uçar Beye, komisyon üyemiz Nihat Zincirli Beye ve komisyonda birlikte çalıştığımız Ömer Kurtuluş Beye huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Çok uyumlu bir komisyon çalışmamız oldu. 7 yıllık süre içinde bir tane dahi muhalif şerhi yazılmış komisyon kararımız yok. O yüzden kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi. Göreve yeni başlayan Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'ya başarılar diledi. Veda töreninin ardından hatıra fotoğrafı da çektiren Altun'un adliyeden ayrılışı sırasında bazı adliye çalışanları duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

YENİ BAŞKAN KAYA

Öte yandan HSK müstemir yetki kararnamesi ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı'ndan, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı'na atanan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un ardından yeni Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya oldu.