İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 23 Nisan coşkusu... Başsavcı koltuğunda anaokulu minikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl İstanbul Anadolu Adliyesi'nde coşkuyla kutlandı. Bayrama özgü düzenlenen etkinlikler kapsamında Anadolu Adliyesi'nin anaokulunda okuyan minikler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un odasına ziyarette bulundu.

BAŞSAVCI KOLTUĞUNA MİNİKLER GEÇTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yılı kutlamaları kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç koltuğunu bir süreliğine Anadolu Adliyesi Anaokulu öğrencilerine devretti. Başsavcı Koç günün anısına çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti. Fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler adliyeden ayrıldı.