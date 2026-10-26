İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! 26 Ekim 2026 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da su seviyelerinin nasıl değiştiğini takip eden vatandaşlar, güncel doluluk oranının yanı sıra barajlar arasındaki farklılıkları da araştırıyor. Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece başta olmak üzere barajların son durumu, İSKİ'nin açıkladığı veriler doğrultusunda yakından izleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 26 Ekim 2026 tarihli güncel rapora göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52.77 olarak kaydedildi.