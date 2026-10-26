Haberler Yaşam Haberleri İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! 26 Ekim 2026 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 26.10.2026 12:21

İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! 26 Ekim 2026 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da barajların doluluk oranı, sonbahar yağışlarının ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan günlük veriler, kentin su rezervlerindeki son durumu ortaya koyuyor. 26 Ekim 2026 itibarıyla barajlardaki doluluk oranı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

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İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! 26 Ekim 2026 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul'da su seviyelerinin nasıl değiştiğini takip eden vatandaşlar, güncel doluluk oranının yanı sıra barajlar arasındaki farklılıkları da araştırıyor. Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece başta olmak üzere barajların son durumu, İSKİ'nin açıkladığı veriler doğrultusunda yakından izleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 26 Ekim 2026 tarihli güncel rapora göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52.77 olarak kaydedildi.

26 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Darlık Barajı: Yüzde 88,56

Ömerli Barajı: Yüzde 77,31

Alibey Barajı: Yüzde 74,25

Elmalı Barajı: Yüzde 74,17

Istrancalar: Yüzde 50,48

Terkos Barajı: Yüzde 36,98

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,53

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,68

Kazandere Barajı: Yüzde 5,51

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,11

YAĞIŞLAR BARAJ DOLULUK ORANINI ETKİLİYOR

Sonbahar aylarında görülen yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarını besleyen havzalar açısından önem taşıyor. Ancak yağışların barajlara etkisi; yağışın miktarına, havzaların konumuna, suyun barajlara ulaşmasına ve tüketim miktarına bağlı olarak değişebiliyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! 26 Ekim 2026 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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