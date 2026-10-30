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Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:54

İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 30 Ekim İSKİ güncel doluluk oranları!

Ekim ayının sonuna gelinirken İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece başta olmak üzere barajlarda biriken su miktarının önceki günlere göre nasıl değiştiği, İSKİ'nin günlük ölçümleriyle takip ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu?

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İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 30 Ekim İSKİ güncel doluluk oranları!
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İstanbul'da günlük su tüketimi ve baraj havzalarına düşen yağışlar, kentin su rezervlerinde değişikliklere yol açıyor. İSKİ'nin 30 Ekim tarihli ölçümleriyle birlikte barajların güncel doluluk seviyeleri ve İstanbul genelindeki su miktarının son durumu belli oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE KAÇ OLDU?

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,74 olarak ölçüldü. 29 Ekim'de yüzde 53,60 olarak kaydedilmişti.

30 EKİM İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 30 Ekim 2026 tarihli ölçümlerine göre baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: 79,23

Darlık Barajı: 92,03

Elmalı Barajı: 61,17

Terkos Barajı: 37,61

Alibey Barajı: Yüzde 71,64

Büyükçekmece Barajı: 31,35

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Sazlıdere Barajı: 33,01

Istrancalar Barajı: 42,16

Kazandere Barajı: 3,26

Pabuçdere Barajı: 2,76

Anadolu Yakası'nda yer alan Darlık Barajı yüzde 92,03, Ömerli Barajı ise yüzde 79,23 doluluk oranıyla kentin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor. Avrupa Yakası'nda ise Alibey Barajı yüzde 71,64 doluluk seviyesine ulaşırken, Terkos'ta bu oran yüzde 37,61, Büyükçekmece'de ise yüzde 31,35 olarak kaydedildi. Yağışların bölgesel dağılımı, baraj havzalarının özellikleri ve su kullanım miktarları, kaynaklar arasındaki seviye farklılıklarında etkili olabiliyor.

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İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 30 Ekim İSKİ güncel doluluk oranları!
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