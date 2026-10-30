İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç oldu? 30 Ekim İSKİ güncel doluluk oranları!

İstanbul'da günlük su tüketimi ve baraj havzalarına düşen yağışlar, kentin su rezervlerinde değişikliklere yol açıyor. İSKİ'nin 30 Ekim tarihli ölçümleriyle birlikte barajların güncel doluluk seviyeleri ve İstanbul genelindeki su miktarının son durumu belli oldu.
Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,74 olarak ölçüldü. 29 Ekim'de yüzde 53,60 olarak kaydedilmişti.
Sazlıdere Barajı: 33,01
Istrancalar Barajı: 42,16
Kazandere Barajı: 3,26
Pabuçdere Barajı: 2,76
Anadolu Yakası'nda yer alan Darlık Barajı yüzde 92,03, Ömerli Barajı ise yüzde 79,23 doluluk oranıyla kentin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor. Avrupa Yakası'nda ise Alibey Barajı yüzde 71,64 doluluk seviyesine ulaşırken, Terkos'ta bu oran yüzde 37,61, Büyükçekmece'de ise yüzde 31,35 olarak kaydedildi. Yağışların bölgesel dağılımı, baraj havzalarının özellikleri ve su kullanım miktarları, kaynaklar arasındaki seviye farklılıklarında etkili olabiliyor.