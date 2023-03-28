İstanbul baraj doluluk oranı: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum 28 Mart 2023

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum hakkında araştırmalar devam ediyor. Son 10 yılın en şiddetli kuraklığı megakentte yaşanırken, büyük kuraklığın insanların yaşam stillerini değiştireceği konuşuluyor. 2019 yılında 94.1 ile zirveyi gören barajlarda bu yıl yüzde 35'in altı görüldü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı nasıl? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum 28 Mart 2023

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 11,65 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,41 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,08 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,59 oldu.

En son il geneli İstanbul baraj doluluk oranı ise 28 Mart İSKİ verilerine göre yüzde 37.61 oranında kaydedildi.