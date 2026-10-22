İstanbul barajlarında şaşırtan yükseliş! 22 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İstanbul'un su kaynaklarından gelen son gelişmeler, baraj doluluk oranlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Daha önce yüzde 38,06 seviyesinde bulunan doluluk oranı, son yağışların ardından yükseldi. İstanbul baraj doluluk oranları 22 Ekim 2026 Perşembe günü de yakından izlenirken barajlardaki güncel seviyeler merak konusu oldu.
İSKİ'nin 21 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53,18 seviyesinde kaydedildi. Ekim ayının ortasında yüzde 38,06 seviyesinde bulunan oran, bu ölçüme göre 15,12 puan yükseldi.
21 Ekim tarihli verilerde İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı Darlık Barajı'nda ölçüldü. Darlık'ı Ömerli, Alibey ve Elmalı barajları izledi. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise düşük seviyelerde kaldı.
İSKİ verilerini aktaran haber kaynaklarında yer alan baraj bazındaki oranlar şöyle:
Darlık Barajı: yüzde 89,10
Ömerli Barajı: yüzde 77,47
Alibey Barajı: yüzde 77,09
Elmalı Barajı: yüzde 75,10
İstanbul'daki barajların doluluk oranları arasında belirgin farklar bulunuyor. 21 Ekim tarihli verilere göre en düşük doluluk oranı Pabuçdere Barajı'nda yüzde 3,74 olarak kaydedildi. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,49 seviyesinde ölçüldü.
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,74
Kazandere Barajı: yüzde 7,49