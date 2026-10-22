İstanbul barajlarında şaşırtan yükseliş! 22 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

21 Ekim tarihli verilerde İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı Darlık Barajı'nda ölçüldü. Darlık'ı Ömerli, Alibey ve Elmalı barajları izledi. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise düşük seviyelerde kaldı.

İSKİ verilerini aktaran haber kaynaklarında yer alan baraj bazındaki oranlar şöyle: