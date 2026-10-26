İstanbul Barosu başkan adayı Kanadoğlu’nun sözlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24-25 Ekim tarihinde Haliç Kongre Merkezi'ndeki stanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun sarf ettiği sözler üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Kanaoğlu'nun konuşma esnasında söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kanadoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye sistematik bir hukuksuzluk içerisinde otoriter hatta totaliter olma yönünde ilerleyen bir iktidar tarafından yönetiliyor. Kürsüde görev yapan tüm hakim ve savcılara sesleniyorum; anayasa mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfi tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz, bu kararlarınızı raporluyoruz"

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör