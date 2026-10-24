İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yumruklu kavga!

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı ve kurullarının belirleneceği seçimler öncesinde gerçekleştirilen genel kurulda kavga çıktı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saat 13.00 itibarıyla yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.
Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından baro başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından salonda bazı avukatlar LGBT+ bayrağı açarak "Nefrete inat, yaşasın hayat" şeklinde slogan attı. Karşılıklı sloganların ardından salondaki gerginlik iyice büyüdü.
TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Avukat grupları arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Salonda arbede yaşanırken taraflar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.