İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu! Kaboğlu dönemi resmen bitti

İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işleminin ardından başlayan sayım tamamlandı. Baro başkanlığı için adayların yarıştığı seçimde, Ümit Kocasakal İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu.

YENİ YÖNETİM DE BELİRLENDİ

Seçimlerde baro başkanının yanı sıra yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi. Kocasakal başkanlığındaki yeni yönetim, iki yıl boyunca görev yapacak.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Hukukçu ve akademisyen Ümit Kocasakal, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde ceza ve ceza usul hukuku alanında akademik çalışmalar yürüten Kocasakal, 2010-2016 yılları arasında üç dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı.

KABOĞLU DÖNEMİ SON BULDU

İstanbul Barosu'nun önceki başkanı İbrahim Kaboğlu dönemi son buldu. Kaboğlu ve yönetimi dönemlerinde terör örgütü propagandası iddiasıyla gündeme gelmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör