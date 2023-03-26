İstanbul belediyelerinden afetzedelere gönül sofraları

Her yıl İstanbul'un dört bir yanına iftar sofraları kuran belediyeler, ramazan ayının bereketini yansıtan gönül sofralarını bu yıl da depremzedeler için kurdu. Esenler Belediyesi, asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman Gölbaşı'nda depremzedeler için iftar programı düzenledi. İlk iftarı depremzedelerle birlikte açan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşlarla sohbet ederek bir istekleri ya da eksikleri olup olmadığını sordu. Sultangazi Belediyesi de iftar ve sahur sofralarını bu yıl Adıyaman'a taşıdı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, konteyner yaşam merkezinde ilk sahuru depremzedelerle birlikte yaptı. Kâğıthane Belediyesi ise bine yakın depremzedeye iftar verdi. Programda çocuklar da unutulmadı. Çocuklara moral için sahne etkinlikleri düzenlendi. Tuzla Belediyesi, ilk kez oruç tutan 8-14 yaş arasındaki 500 çocuğu iftarda buluşturdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı programa katılan çocuklar ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Başkan Yazıcı, "Ramazan ayının rahmeti, bereketi, sevinci, mutluluğu hem de ilk defa oruç tutan çocuklarımızın heyecanı bizlere ayrı mutluluk veriyor" dedi.