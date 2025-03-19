İstanbul Boğazı çöplüğe döndü

İBB yönetimi, masraflı olduğu gerekçesiyle "Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri"ni düzenli olarak çalıştırmadığı için İstanbul Boğazı'nda bir çok nokta çöplerle kaplandı. Bunlardan birisi de Beykoz'un Kanlıca sahili. Sahil kıyısında biriken katı atıkların oluşturduğu kirlilik dikkat çekerken, deniz yüzeyini temizlemekle sorum olan İBB iştiraki İSTAÇ'a ait temizlik teknesinin Çubuklu sahilinde bekletildiği görüldü. İstanbul Boğazı'nı ve Haliç'i temizlemekle görevli olan İSTAÇ Deniz Yüzeyi Temizleme Teknelerinden Çevre 1 isimli teknenin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'makam aracı' olarak tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.