İstanbul Boğazı’nda can pazarı

İstanbul Boğazı'nda vapurdan denize düşen 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Denizde can pazarının yaşandığı olay Beşiktaş'ta yaşandı. 10 yaşındaki bir kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir sebeple Beşiktaş İskelesinden yeni ayrılan vapurun güverteden denize düştü.

Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bu sırada denizde bulunan özel bir teknenin kaptanı olaya müdahale ederek çocuğa can simidi attı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından küçük kız denizden kısa sürede çıkardı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye sevk edildi. Küçük çocuğun kurtarılma anları, vapurdaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.