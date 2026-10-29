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Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:09

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiği saatler sonra yeniden açıldı

İstanbul Boğazı "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisindeki arıza sebebiyle gemi trafiğine kapatılmıştı. Trafik, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.

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Semih KARA Semih KARA
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Boğaz trafiği saatler sonra yeniden açıldı
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Gece saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisi Kanlıca önlerinde demirledi.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ DURDU

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Ekiplerin müdahalesi neticesinde arızası giderilen gemi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrine devam etti. Trafiğine kapatılan Boğaz, geminin geçişini tamamlamasıyla yeniden trafiğe açıldı.

#İSTANBUL BOĞAZI #SAHİL GÜVENLİK
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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiği saatler sonra yeniden açıldı
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