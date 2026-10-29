İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Boğaz trafiği saatler sonra yeniden açıldı

Gece saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerken makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisi Kanlıca önlerinde demirledi.
TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ DURDU
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Ekiplerin müdahalesi neticesinde arızası giderilen gemi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrine devam etti. Trafiğine kapatılan Boğaz, geminin geçişini tamamlamasıyla yeniden trafiğe açıldı.