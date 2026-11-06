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Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:21 Son Güncelleme: 06.11.2026 16:46

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle askıya alındı.

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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı!
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle askıya alındı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor.

İstanbul Boğazı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı | Video

Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi. Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YALOVA #İSTANBUL BOĞAZI

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
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