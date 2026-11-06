İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı!

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor.

İstanbul Boğazı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı | Video